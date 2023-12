Aston Martin Lagonda Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Aston Martin Lagonda Global-Aktie zeigt eine Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 272,8 GBP zu dem aktuellen Kurs von 205 GBP, was einer Abweichung von -24,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 223,47 GBP unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz gibt es eine Zunahme positiver Kommentare über Aston Martin Lagonda Global in den sozialen Medien, was auf eine positive Stimmung bei den Marktteilnehmern hindeutet. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Jedoch wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie liegt bei 84, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aston Martin Lagonda Global.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 300 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 46,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Aston Martin Lagonda Global somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Sollten Aston Martin Lagonda Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Aston Martin Lagonda jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aston Martin Lagonda-Analyse.

Aston Martin Lagonda: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...