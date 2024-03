Aston Martin Lagonda Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für Aston Martin Lagonda Global liegt bei 41,22, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,48 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aston Martin Lagonda Global-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In den letzten 30 Tagen gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 300 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 73,41 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung gilt. Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aston Martin Lagonda Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 254,34 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 173 GBP lag, was einer Abweichung von -31,98 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (176,19 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aston Martin Lagonda Global-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Aston Martin Lagonda Global wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.