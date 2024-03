Aston Martin Lagonda Aktie: Am Scheideweg

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Aston Martin Lagonda Global. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aston Martin Lagonda Global beträgt 81,05, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,58 und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt wird das Unternehmen somit als "schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer positiven Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale generiert, was zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aston Martin Lagonda Global-Aktie ebenfalls schlecht bewertet, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Aktie von Aston Martin Lagonda Global basierend auf verschiedenen Analysekriterien.