Aston Bay Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Aston Bay hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 120 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Materialien" um 132 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -11,52 Prozent, wobei Aston Bay mit 131,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung von Aktienkursen ist es wichtig, nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten zu berücksichtigen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen zeigen überwiegend negative Kommentare zu Aston Bay, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Aston Bay liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die Differenz -3 Prozent, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Daher erhält Aston Bay in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält Aston Bay auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.