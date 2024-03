Aston Bay Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Aston Bay hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 333,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 354,5 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,17 Prozent, und Aston Bay übertrifft diesen Wert aktuell um 354,5 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aston Bay-Aktie beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,48, was darauf hinweist, dass Aston Bay weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Aston Bay beträgt aktuell 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 3,58 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sieben Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Auch Anleger äußerten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf Aston Bay, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.