Astika Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Astika in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Astika liegt derzeit bei 0,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,089 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +48,33 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,07 USD, was einer Distanz von +27,14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Astika daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Astika-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI für die letzten 25 Tage ist weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein Rating von "Gut" für Astika.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".