Asti Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Asti eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Asti daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Asti mit 0,014 SGD derzeit 40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 40 Prozent liegt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asti derzeit 8,04 und liegt damit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung). Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Asti auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat Asti in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,71 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien fielen im Durchschnitt um -9,24 Prozent, was bedeutet, dass Asti in diesem Branchenvergleich um -16,47 Prozent unterperformt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -14,49 Prozent, und Asti lag 11,22 Prozent unter diesem Wert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.