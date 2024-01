Asti Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI für die Asti-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 50 an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" resuliert.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Asti-Aktie zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität der letzten Zeit zeigt, dass die Anleger weder signifikant mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Asti diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Dementsprechend erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Asti-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,71 Prozent erzielt, was 11,31 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,41 Prozent) des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -11,28 Prozent, wobei Asti aktuell 14,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.