Asteria Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Tern":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aktie von Asteria betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 72,04 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern eine Rolle. Wir haben die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Asteria untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Asteria derzeit um -10,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -15,77 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Asteria eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Asteria daher insgesamt als "Neutral" für die Anlegerstimmung bewertet.