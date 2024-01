Asteria Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aktie Asteria liegt bei 53,73, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 63,7, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie Asteria wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer weiteren "neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Asteria wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Asteria sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt und auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt.

Insgesamt wird Asteria auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments mit einer "neutralen" bis "schlechten" Bewertung versehen.