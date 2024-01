Astena Holdings Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Astena-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 476 JPY einen Abstand von +2,6 Prozent vom GD200 (463,94 JPY) hat, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 499,12 JPY, was zu einem Abstand von -4,63 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Astena liegt bei 42,31 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert und bei 63,97 liegt, weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Diskussionen rund um Astena waren in den letzten Tagen ebenfalls hauptsächlich neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Astena-Aktie hinsichtlich der technischen Analyse, des Sentiments und der Anlegermeinungen als "Neutral" eingestuft werden muss.