Astena Holdings Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Astena liegt bei 60,87, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 61,81 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 463,21 JPY für den Schlusskurs der Astena-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 466 JPY, was einem Unterschied von +0,6 Prozent entspricht. Daher wird die charttechnische Bewertung als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man auch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Astena-Aktie jedoch für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Astena-Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.