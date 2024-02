Astena Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Astena-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 470,48 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 469 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,31 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, welcher bei 476,08 JPY liegt und somit eine Abweichung von -1,49 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist.

Die Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Astena auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik, das Sentiment und den RSI ein "Neutral"-Rating.