Astellas Pharma, ist immer für eine Überraschung gut!

Die japanische Pharmafirma Astellas Pharma hat eine Dividendenrendite von 3%, was einer positiven Differenz von +1,56% im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine Bewertung von "Gut" erhalten.

Im Branchenvergleich hat Astellas Pharma in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,18% erzielt, während ähnliche Unternehmen im Durchschnitt um -5,66% gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,47% für Astellas Pharma in der Branche. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Astellas Pharma um 7,26% unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Astellas Pharma-Aktie mit -8,96% Entfernung vom GD200 (1939,75 JPY) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 1699,42 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Astellas Pharma als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Redaktion hat auch 2 positive und 0 negative Signale in der Auswertung der Anlegerstimmung gefunden, wodurch eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Bewertung für Astellas Pharma basierend auf der Dividendenpolitik, der Branchen- und Sektorvergleich, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.