Astellas Pharma Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktienanalyse von Astellas Pharma untersucht verschiedene Faktoren, um eine Einschätzung der Aktie zu geben. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz berücksichtigt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt die Aktie von Astellas Pharma eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Astellas Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,32 Prozent erzielt, was 10,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Arzneimittel") liegt die Rendite der Aktie mit -8,11 Prozent unter dem Durchschnitt, aktuell jedoch 4,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Astellas Pharma als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Astellas Pharma ist hingegen positiv, wie durch die Analyse von Kommentaren in sozialen Plattformen festgestellt wurde. Auch die Berücksichtigung von Handelssignalen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale neutral sind.