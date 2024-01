Astellas Pharma Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Astellas Pharma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Das Unternehmen Astellas Pharma wird in Bezug auf den 7-Tage-RSI als "überverkauft" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da das Unternehmen auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Astellas Pharma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen Tagen standen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet wird Astellas Pharma eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

Die Dividendenrendite von Astellas Pharma liegt mit 3,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,42 Prozent in der Arzneimittel-Branche, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.