Astellas Pharma Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Astellas Pharma zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -8,15 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,21 Prozent verzeichnet, liegt Astellas Pharma mit 0,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung gibt es ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Astellas Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1932,07 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1675 JPY um -13,31 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 1702,15 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,6 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Astellas Pharma in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Astellas Pharma mit 89,74 deutlich höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche (28,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.