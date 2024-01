Astellas Pharma Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preissituation. Ein niedrigeres KGV weist auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Astellas Pharma liegt das KGV mit 88,65 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Arzneimittel", was einem Abstand von 187 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche "Gesundheitspflege" weist die Rendite von Astellas Pharma mit -23,03 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 23 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,16 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Astellas Pharma mit 15,86 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie auch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Astellas Pharma derzeit bei 1940,97 JPY verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1686 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,14 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1706,92 JPY, was einer Differenz von -1,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Astellas Pharma-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 3,45 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,42) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs und dient als weiterer wichtiger Indikator für Anleger.