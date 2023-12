Astec Industries Aktie: In selten guter Lage!

Astec Industries wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einem positiven Niveau liegt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Astec Industries beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Astec Industries daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Astec Industries-Aktie beträgt aktuell 2, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI von 27,8 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Astec Industries aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -15,91 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Maschinenbranche führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Astec Industries heute als "Schlecht".