Astec Industries Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Analyse von Astec Industries hat interessante Ausprägungen gezeigt, die einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung der Aktie liefern. Die Diskussionsintensität im Internet hat sich stark geändert, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Astec Industries-Aktie beträgt aktuell 96, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,53 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs liefert damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 42,24 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (34,9 USD) eine Abweichung von -17,38 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 34,11 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Astec Industries wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Astec Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.