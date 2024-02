Astec Industries Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Aktienkurs von Astec Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -418,06 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Astec Industries um 255,13 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Astec Industries liegt derzeit bei 41,47 USD, während der Aktienkurs selbst bei 35,69 USD liegt, was einen Abstand von -13,94 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 35,31 USD ergibt sich eine Differenz von +1,08 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Astec Industries wird auch analysiert, wobei festgestellt wird, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Astec Industries 1,52 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,96 Prozent liegt, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.