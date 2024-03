Assured Guaranty-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Derzeit hat Assured Guaranty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, was bedeutet, dass die Börse 12,84 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist eine Unterbewertung um 66 Prozent im Vergleich zur Branche, deren durchschnittliches KGV bei 38 liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Assured Guaranty weniger aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,9 Prozentpunkte (1,48 % gegenüber 4,39 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 66,89 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 90,7 USD liegt, was einen Abstand von +35,6 Prozent bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Wert bei 83,28 USD, was einer Differenz von +8,91 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Assured Guaranty-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Mit einem RSI von 51 für die letzten 7 Tage und einem RSI von 30,74 für die letzten 25 Tage erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Assured Guaranty in Bezug auf das KGV und die technische Analyse eine gute Bewertung erhält, während die Dividendenpolitik und der RSI zu einer neutralen Bewertung führen.