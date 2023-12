Assured Guaranty Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Dividendenrendite der Assured Guaranty-Aktie beträgt 1,86 Prozent, was 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,86 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividende wird hierbei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Assured Guaranty bei 74,71 USD liegt und damit +27,36 Prozent über dem GD200 (58,66 USD) liegt. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 66,95 USD, was einem Kursabstand von +11,59 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie der Assured Guaranty als neutral. Der RSI7 beträgt 6,61 und der RSI25 liegt bei 22,66, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Assured Guaranty in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich. Ebenso gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Assured Guaranty daher als "Neutral"-Wert eingestuft.