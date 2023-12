Assured Guaranty Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Assured Guaranty. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Assured Guaranty als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 42,23 insgesamt 15 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der bei 36,7 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Dividende von Assured Guaranty liegt bei 1,86 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (3,89 %) als niedrigere Ausschüttung zu bewerten ist, da die Differenz 2,03 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich aktuell die Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Assured Guaranty auf 58,18 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 72,96 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,4 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 65,69 USD, was einer +11,07 prozentigen Differenz entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.