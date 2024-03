Assured Guaranty Aktie: Pleite oder Chance?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Assured Guaranty überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assured Guaranty einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,3 liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Assured Guaranty derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 68,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 89,9 USD liegt, was einer Abweichung von +31,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 85,47 USD um +5,18 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt war. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie von Assured Guaranty ein "Schlecht"-Rating.