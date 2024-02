Assured Guaranty Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten vier Wochen wurde bei Assured Guaranty eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Assured Guaranty investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 1,48 % erzielen. Dies liegt jedoch 2,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Assured Guaranty liegt bei 35,19, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 24 und zeigt somit eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Assured Guaranty beträgt aktuell 49,07, was 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.