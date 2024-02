Assured Guaranty Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Assured Guaranty zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 17,94 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,84, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat Assured Guaranty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,83 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei 15,76 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,07 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,99 Prozent verzeichnete, lag Assured Guaranty mit 34,84 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 49,07, was einem Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,67 entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.