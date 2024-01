Assured Guaranty Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Aktie von Assured Guaranty zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 75,69 USD lag, was einem Unterschied von +27,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 59,42 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 68,62 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +10,3 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für die Assured Guaranty-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Assured Guaranty-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 23, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 21,36, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Assured Guaranty langfristig unterdurchschnittlich ist. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Assured Guaranty im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,52 Prozent, was 3,48 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Aktie jedoch 4,18 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.