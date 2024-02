Assured Guaranty Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenrendite von Assured Guaranty liegt derzeit bei 1,48%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,36%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) von Assured Guaranty weist eine Ausprägung von 18,23 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Assured Guaranty festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Assured Guaranty in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assured Guaranty beträgt aktuell 49,07, was 18% über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Bewertung als "Schlecht".