Hangzhou, China, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Mit der rasanten Entwicklung der Sozialwirtschaft und der kontinuierlichen Verbesserung des Lebensstandards der Menschen, sind Haustiere, insbesondere Katzen und Hunde, in der heutigen Zeit zu wichtigen Familienmitgliedern geworden. Durch die weltweit starke Nachfrage nach Haustierprodukten und Gesundheitsdienstleistungen für Haustiere ist die Haustierbranche zu einer 100 Milliarden US-Dollar schweren Industriekette geworden. Das Segment der Gesundheitsdienstleistungen für Haustiere spielt heutzutage aufgrund der großen Nachfrage und der hohen Konsumausgaben eine entscheidende Rolle in diesem Sektor.Die Haustiermedizin, das zweitgrößte Segment des Haustiermarktes nach Tiernahrung, konzentriert sich auf die medizinische Routineversorgung sowie die Diagnose und Behandlung von Haustieren, einschließlich interner Krankheiten, Hauterkrankungen, Infektionskrankheiten, Impfungen und chirurgischen Eingriffen. Infektionskrankheiten, die durch bestimmte pathogene Mikroorganismen wie Bakterien und Viren verursacht werden, stellen aufgrund ihres akuten Auftretens und der schnellen Übertragung oft eine größere Gefahr für die Gesundheit von Haustieren dar. Infolgedessen sind Krankheitsprävention und -behandlung für eine verantwortungsvolle Tierhaltung unerlässlich.In dem Maße, in dem sich die Ansichten der Tierhalter über die Haltung von Haustieren geändert und die medizinischen Standards für Haustiere verbessert haben, hat die gesamte Branche eine Reihe von Erkennungsplattformen entwickelt, die für verschiedene Situationen geeignet sind und auf einer vertrauenswürdigen Diagnose von Tierkrankheiten basieren. Um diesem Trend zu folgen, wird Assure Tech in Kürze eine umfassende Gesundheitslösung für Haustiere auf den Markt bringen. Die fünf technologischen Plattformen umfassen: kolloidales Gold, Fluoreszenz-Immunoassay, POCT, Mikrofluidik und Nukleinsäure-PoC. Als Teil dieser Lösung wurden fast 100 Artikel getestet, um Tierhaltern und Tierarztpraxen eine bequeme, schnelle und genaue Diagnose zu ermöglichen.Die kolloidale Goldplattform bietet eine neue Option für die schnelle Diagnose von HaustierenMit den Schnelltestsystemen von Assure Tech können häufige Krankheiten bei Haustieren zuverlässig erkannt und diagnostiziert werden. Diese schnelle und praktische Lösung kann Tierärzten helfen, viele verschiedene häufige Haustierkrankheiten in der Praxis oder sogar vor Ort zu diagnostizieren, wodurch die Behandlungsoptionen in kürzerer Zeit festgelegt und die Heilungsraten für Haustiere verbessert werden können.ProdukteCaniner H. Pylori Feliner H. Pylori Toxoplasmose GondiiAntigen-Test Antigen-Test Antigen-TestStaupe-Virus Antigen-Test Feliner Parvovirus Giardiasis Antigen-TestAntigen-TestParvovirus Antigen-Test Feliner Coronavirus …Antigen-TestCaniner Adenovirus (II) Feliner HerpesvirusAntigen-Test Antigen-TestCaniner Coronavirus Feliner CryptovirusAntigen-Test Antigen-TestCaniner Influenza Feliner RotavirusAntigen-Test SilbertestTollwut Antigen-Test Feliner AstrovirusAntigen-TestCaniner Rotavirus …SilbertestDie Fluoreszenz-Immunoassay-Plattform stellt einen neuen Engine für die Antigen-, Antikörper- und Entzündungsdiagnostik darDurch die Erkennung von Antigenen, Antikörpern, Entzündungen und anderen wichtigen Indikatoren bei Hunden und Katzen kann die Fluoreszenz-Immunoassay-Plattform von Assure Tech sofort feststellen, ob ein Haustier mit einer bestimmten Krankheit infiziert ist. Dadurch können Kunden den Gesundheitszustand ihrer Haustiere zeitnah überprüfen und das Wohlbefinden ihrer Tiere sicherstellen.Diagnoseobjekte TestelementeAntigene Feliner Caniner Staupe-Virus Feliner/CaninerPanleukopenia-Virus CDV RotavirusFPVFeliner Herpesvirus Caniner Parvovirus Feliner H. PyloriFHV CPV FHPFelines Caninen Adenovirus …Calicivirus-FCV CAVFelines Astrovirus Canines CoronavirusFAstV CCVAntikörper Canines Staupe-Virus Canines Adenovirus FelinesCDV CAV Panleukopenie FPVCanines Parvovirus Felines Herpesvirus …CPV FHVCanines Coronavirus FelinesCCV Calicivirus-FCVEntzündung Felines FSAA Canines CCRPBauchspeicheldrüse-Lipase-MarkercPLCanine D-Dimer cDDM …Feline-Bauchspeicheldrüse-Lipase-MarkerfPLDie POCT-Plattform bietet eine neuartige Technik zur Diagnose von Blutketon und Blutzuckerwerten bei Haustieren.Es kann zu niedrigeren oder höheren Glukose und Blutketon bei Haustieren führen, wenn menschliche Glukose und Blutketon-Überwachungssysteme eingesetzt werden. Da fehlerhafte Tests die Diagnosegenauigkeit bei Haustieren verringern können, hat Assure Tech ein Blutzucker- und Blutketonüberwachungsgerät speziell für Haustiere entwickelt, das auf den Unterschieden zwischen Mensch und Tier basiert. Das Testsystem bietet Haustierbesitzern zuverlässige Testergebnisse, damit sie sich für die beste Therapie entscheiden können. Aufgrund der winzigen Stichprobengröße und des benutzerfreundlichen Designs können Tierärzte und Tierhalter die Teststreifen auch einfach zu Hause verwenden.Die Mikrofluidik-Plattform entwickelt einen neuen Ansatz für die biochemische Diagnostik.Das auf der Mikrofluidik-Plattform basierende biochemische Diagnoseprojekt verwendet einen vollautomatisierten biochemischen Analysator zur Bewertung von Vollblut, Serum und Plasma, um verschiedene Tiererkrankungen zu diagnostizieren, was den Eigentümern Einzelheiten über Elektrolyte, Leberfunktion, Nierenfunktion und anderen wichtigen Diagnosedaten liefert.Diagnostische Elemente Produkte Test-SetsBiochemical Diagnostics Vollautomatischer biochemischer Gesundheitscheck-PanelAnalysatorElektrolyt-PanelLeberpanelNierenpanelPräoperatives PanelIntensivpflege-PanelDie LAMP-Plattform eröffnet neue Möglichkeiten für den Nukleinsäurenachweis von HaustierkrankheitenDer Nukleinsäure-Diagnosetest für Haustiere von Assure Tech basiert auf der unternehmenseigenen LAMP-Plattform für den Nukleinsäure-Nachweis von Krankheitserregern bei Haustieren (Katzen und Hunden) und Co-Morbiditäten zwischen Mensch und Haustier. Es kann infizierte Krankheitserreger innerhalb von 30 Minuten genau identifizieren und somit eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Prävention und Behandlung von Haustierkrankheiten bieten.TestelementeFeliner Calicivirus FCV Feliner Caniner Parvovirus CPV Caniner Adenovirus CAVPanleukopenie-VirusFPVFeliner Herpesvirus FHV Caniner Caniner Coronavirus CCV …Staupe-VirusCDVAssure Tech hat fünf technologische Plattformen entwickelt, um in jeder Hinsicht das Wohlergehen von Haustieren zu fördern. Das Unternehmen bietet Tierhaltern und Tierärzten eine umfassende Palette an hochwertigen Plattformlösungen für die Pflege und das Wohlbefinden von Haustieren.Sorgen Sie dafür, dass Ihr treuer Begleiter ein längeres, sichereres und glücklicheres Leben führt!Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2014346/Assure_Tech_Pet.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2014347/Assure_Tech_Pet_Testing.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/assure-tech-fuhrt-neue-plattform-namens-comprehensive-health-solution-ein-301763943.htmlPressekontakt:Janey Zheng,janey.zheng@diareagent.comOriginal-Content von: Assure Tech, übermittelt durch news aktuell