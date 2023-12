Assure Holdings Aktie: Das ist die Höhe!

Assure: Analyse von Dividende, Anleger-Sentiment, Sentiment und Buzz, sowie technischer Analyse

Die Dividende von Assure beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (88,68 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Assure in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an zehn Tagen, während an drei Tagen eher negative Diskussionen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Assure lassen auf eine erhöhte Aktivität im Netz schließen. Dies deutet auf eine positive Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Assure-Aktie derzeit bei 1,28 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,374 USD liegt und somit einen Abstand von -70,78 Prozent aufweist, erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,28 USD, was einer Differenz von +33,57 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral" für Assure.