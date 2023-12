Assure Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividende von Assure steht derzeit in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitsdienstleister" ergibt sich eine negative Differenz von -88,68 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 55,48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Neutral".

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage bei Assure festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, daher erhält Assure in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -73,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,21 USD mit dem aktuellen Kurs (0,32 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,29 USD erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.