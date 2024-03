Assurant löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

Die Aktie von Assurant wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 13,53 und ist damit 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment, der bei 38,09 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Assurant in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sieben positive und ein negatives Feedback. An sechs Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Assurant daher eine Einschätzung von "Gut". Die Optimierungsprogramme haben in letzter Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv war. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

Bei der Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -2,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Daher erhält Assurant von Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Assurant mit 179,68 USD derzeit +3,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +17,07 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.