Assurant Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Analystenbewertung und technische Analyse:

Gemäß einer Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten erhält die Assurant-Aktie ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Assurant, aber basierend auf den Kurszielen liegt der Durchschnitt bei 129 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -29,61 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Assurant somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt, dass die Assurant-Aktie derzeit +4,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Aktie +18,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Branchenvergleich und Relative Strength Index:

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche verzeichnete Assurant in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,92 Prozent, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 36,91 Prozent stiegen. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Assurant jedoch um 14,12 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Assurant-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7 bei 39,22 liegt und der RSI25 bei 36,49, was insgesamt zu einem "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.