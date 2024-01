Assurant Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet, wobei das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert wird. Der RSI von Assurant beträgt 42,97, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 44,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 13,73 ist Assurant deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 39,33, was einer Unterbewertung um 65 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Assurant derzeit bei 138,68 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 168,49 USD liegt und somit einen Abstand von +21,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 162,02 USD, was einer Differenz von +3,99 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Assurant in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, weshalb Assurant in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.