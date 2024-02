Assurant Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assurant beträgt derzeit 13,53 und liegt damit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Assurant eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Assurant eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotz neutraler Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen über das Unternehmen, erhält Assurant auf der Basis einer Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Assurant von der Redaktion daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Assurant wurde auch anhand der Anzahl der Beiträge und der Veränderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Assurant war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Assurant bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Assurant-Aktie laut dem 200-Tages-Durchschnitt mit einem aktuellen Wert von 147,29 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 173,72 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 168,42 USD nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 168,42 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Assurant-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.