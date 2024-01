Assurant Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

Die Aktienanalyse des Unternehmens Assurant ergibt auf langfristiger Basis eine neutrale Einschätzung von insgesamt 18 Analysten. Im letzten Monat wurden keine neuen Bewertungen veröffentlicht. Derzeit liegt das Kursziel im Durchschnitt bei 129 USD, was einer Erwartung von -22,29 Prozent entspricht. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Assurant beträgt derzeit 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Versicherungsbranche als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 52 bzw. 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die RSI-Bewertung führt daher zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für Assurant.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zur Aktie von Assurant. In den letzten Wochen wurden mehrheitlich positive Themen angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion führt. Trotzdem zeigen zwei Handelssignale ein gemischtes Bild, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung jedoch als angemessen bewertet.