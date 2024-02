Assurant Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Assurant ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu ermitteln. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 147,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 172,51 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 168,37 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird Assurant aufgrund der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Assurant liegt bei 34,76, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,79, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Assurant im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,99 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich Versicherungen liegt die Rendite von Assurant ebenfalls über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.