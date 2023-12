Assurant Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Aktie der Assurant betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 79,83, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Bewertung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie der Assurant in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,61 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,26 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,35 Prozent bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 27,61 Prozent über dem Durchschnitt von 5 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf dieser Basis.

Die Aktie der Assurant wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 129 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 164,3 USD eine erwartete Kursentwicklung von -21,49 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral" für die Aktie der Assurant.