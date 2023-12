Assurant Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Assurant":

Die Dividendenrendite von Assurant beträgt derzeit 1,89 Prozent, was 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,86 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Assurant-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Trotzdem ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Assurant-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 32,61 Prozent erzielt, was 21,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche liegt die jährliche Rendite durchschnittlich bei 29,03 Prozent, und Assurant übertrifft diesen Wert um 3,57 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Assurant-Aktie mit 166,37 USD um +20,45 Prozent über dem GD200 (138,12 USD) liegt, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 161,41 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Assurant-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.