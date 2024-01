Assurant Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den sozialen Medien wird derzeit viel über die Aktie von Assurant diskutiert, und die Stimmung und Einschätzungen sind größtenteils positiv. Auch die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen angesprochenen Themen rund um den Wert sind überwiegend positiv. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, obwohl es in diesem Zeitraum auch zwei negative Handelssignale gab. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" Aktie. Dennoch ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Assurant als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +18,48 Prozent des aktuellen Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Assurant langfristig als "Neutral" und erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 129 USD, was einer Erwartung in Höhe von -22,29 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Assurant in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite 22,38 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.