Assura Aktie: Das ist erstaunlich

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Assura PLC-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Einschätzung von Anlegern basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zur Assura PLC neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Bewertung der Aktie durch Analysten ist insgesamt positiv, mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 22,47 Prozent hin, was einer guten Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,29 GBP. Der aktuelle Schlusskurs weicht um +2,31 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine gute Bewertung aufgrund des positiven Abweichungsprozentsatzes.

Insgesamt erhält die Assura PLC-Aktie eine positive Bewertung, sowohl von Analysten als auch von der technischen Analyse.