Assura Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Assura PLC befindet sich aktuell in einer ungünstigen Position, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 45,51 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 42,06 GBP liegt, was einem Abstand von -7,58 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittskurs von 45,27 GBP schneidet die Aktie mit einer Differenz von -7,09 Prozent schlecht ab. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume fällt dementsprechend negativ aus.

Die Analysten geben der Assura PLC jedoch eine positive Einschätzung. Von insgesamt 4 Empfehlungen in den letzten 12 Monaten fallen 3 positiv und 1 neutral aus. Im letzten Monat wurden sogar ausschließlich positive Empfehlungen ausgesprochen, was die kurzfristige Bewertung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 58 GBP, was einem potenziellen Wachstum von 37,9 Prozent entspricht.

Auch das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu der Aktie geäußert wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch eine überkaufte Position des Wertpapiers, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 74, während der RSI der letzten 25 Tage als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Assura PLC, wobei die technische Analyse und der RSI auf kurzfristige Schwächen hinweisen, während die Analysten und Anleger eine positive langfristige Entwicklung erwarten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Assura-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Assura jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Assura-Analyse.

Assura: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...