Assura Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für die Aktie von Assura PLC haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so die Analyse. Daher wird die Aktie mit einer neutralen Bewertung eingestuft. Insgesamt gab es in den letzten zwölf Monaten 4 Analystenbewertungen, wovon 3 als "gut" und 1 als "neutral" bewertet wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Assura PLC-Aktie. Für den kurzfristigen Betrachtungszeitraum ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 52,33 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 24,6 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Assura PLC-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis als neutral betrachtet wird. In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Aktienkurs der Assura PLC sowohl unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnittskurs als auch unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die Aktie wird also insgesamt neutral bewertet, da sowohl positive als auch negative Indikatoren vorliegen.