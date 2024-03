Assura Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Assura PLC liegt bei 27,18, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 51,59, was auf eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage hinweist und somit zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Assura PLC ergibt insgesamt ein "Gut", basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Empfehlung und keiner negativen Einstufung in den letzten 12 Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 52,33 GBP, was einem Potenzial von 26,1 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Assura PLC bei 44,42 GBP gesehen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 41,5 GBP liegt und somit einen Abstand von -6,57 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 42,76 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Assura PLC. Die Diskussionen konzentrieren sich auf positive Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden positiv aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Assura PLC eine positive Bewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Assura PLC auf Basis des Relative Strength Index, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.