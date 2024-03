Assura Aktie: Grund zur Freude?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für Assura PLC abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen bei 58 GBP. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 41,6 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 40,96 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment für Assura PLC ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu finden waren. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit fällt die Gesamtbewertung in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" aus.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Assura PLC derzeit bei 44,73 GBP, während die Aktie selbst bei 40,96 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,43 Prozent liegt. Ebenso liegt der GD50 bei 43,66 GBP, was einer Distanz von -6,18 Prozent entspricht, wodurch auch hier die Gesamtbewertung als "Schlecht" ausfällt.