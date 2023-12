Associated Capital, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Associated Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit um 21,82 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 9,41 Prozent, und Associated Capital liegt aktuell 26,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Associated Capital bei 0,58 Prozent, was 5,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Associated Capital-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Associated Capital, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 30,5 USD. Dies entspricht einem Abwärtspotential von -11,88 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 34,61 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Fundamental betrachtet ist Associated Capital aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchendurchschnitt überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 416,77, was einem Abstand von 692 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,62 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.