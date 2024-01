Associated Capital Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Associated Capital eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Associated Capital bei 166,45, was über dem Branchendurchschnitt von 56,35 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Associated Capital mit 0,58 Prozent 5,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5 Prozent, was die Aktie im Vergleich zu einem unrentablen Investment macht und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse steht der Kurs von Associated Capital bei 35,71 USD und ist damit +4,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -0,42 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.