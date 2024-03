Associated Capital Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Associated Capital verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,74 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien eine Unterperformance von 14,81 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Kapitalmärkte-Branche beträgt 8 Prozent, und Associated Capital liegt derzeit 17,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild zu Associated Capital hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf eine zunehmend positive Änderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Associated Capital jedoch für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Associated Capital-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf ein neutrales Rating hin.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle 2 Bewertungen "Gut", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,12 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 33,56 USD ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Associated Capital daher ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.