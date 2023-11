Associated Capital Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI-Wert reicht von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Associated Capital liegt bei 36,96, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für Associated Capital, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Associated Capital gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt bei 416,77, was 733 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 50,03 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Associated Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,98 Prozent erzielt, was 19,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,58 Prozent, wobei Associated Capital aktuell 22,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Associated Capital derzeit eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 14,82 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie für die Aktie von Associated Capital.